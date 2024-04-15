tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Пьяный водитель врезался в иномарку в Екатеринбурге

Пьяный водитель гнался от сотрудников ГИБДД и влетел в иномарку в Екатеринбурге

15 апреля 2024, 13:32
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Пьяный водитель врезался в иномарку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пьяный водитель пытался скрыться от представителей ГИБДД. В результате погони он проехал на красный сигнал светофора и врезался в иномарку.

Произошло это 15 апреля в пять часов утра. Автоинспекторы остановили машину Toyota RAV 4 для проверки документов. Водитель не захотел показывать удостоверение и попытался скрыться.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Инспекторы через громкоговоритель потребовали его остановиться, а также проследовали за ним. Однако на перекрестке улиц Артинская-проспект Космонавтов он проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину Kia Rio.

От удара иномарку отбросило на бетонное ограждение. Пострадало два человека, которые находились внутри. Их госпитализировали.

За рулем машины, влетевшей в Kia, находился 38-летний мужчина. Он ранее был лишен прав за пьяную езду. На этот раз освидетельствование показало, что он также нетрезв.

Составлено несколько административных протоколов, машину забрали на штрафстоянку. Проводится проверка, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей.

Подросток в Сухом Логу ездил на мотоцикле без прав
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд в Нижнем Тагиле лишил водительских прав сбившего ребенка водителя1,3 тысячи водительских прав выдали в Свердловской области за два дняМигранты выстроились в очереди за водительскими правами в Екатеринбурге
#Дарья Сорокина#Проверка#Свердловская область#ГИБДД#Криминал#Остановка#Иномарка#Лишение прав#Пьяный водитель#Погоня#Госпитализация#18+#Екатеринбург#Удостоверение#Автоинспекторы#Штрафстоянка
Подпишитесь
Облако березовой пыльцы накроет Нижний Тагил
Вчера, 11:23
Тагильский ЕВРАЗ НТМК не смог оспорить в суде выявленные нарушения
Вчера, 11:48
В Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей
Сегодня, 09:40
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Сегодня, 09:54
ФСБ рассказала свердловчанам о поведении во время атаки беспилотников
Сегодня, 09:32
В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле проведут капитальный ремонт
Вчера, 10:28
"