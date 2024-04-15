Пьяный водитель гнался от сотрудников ГИБДД и влетел в иномарку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Произошло это 15 апреля в пять часов утра. Автоинспекторы остановили машину Toyota RAV 4 для проверки документов. Водитель не захотел показывать удостоверение и попытался скрыться.
Инспекторы через громкоговоритель потребовали его остановиться, а также проследовали за ним. Однако на перекрестке улиц Артинская-проспект Космонавтов он проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину Kia Rio.
От удара иномарку отбросило на бетонное ограждение. Пострадало два человека, которые находились внутри. Их госпитализировали.
За рулем машины, влетевшей в Kia, находился 38-летний мужчина. Он ранее был лишен прав за пьяную езду. На этот раз освидетельствование показало, что он также нетрезв.
Составлено несколько административных протоколов, машину забрали на штрафстоянку. Проводится проверка, рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей.