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Самокатчики в Екатеринбурге сбили женщину с палочкой

Самокатчики в Екатеринбурге сбили женщину с палочкой

15 апреля 2024, 09:03
Фото: 1MI
Женщина в Екатеринбурге пострадала из-за компании молодых людей на электросамокатах. Инцидент случился на улице Горького 13 апреля 2024 года.

Женщина шла по улице с палочкой. В какой-то момент она упала на землю из-за группы самокатчиков, которые ехали по тротуару, пишет «КП-Екатеринбург».

Видео: Telegram-канал «КП-Екатеринбург»

Один из молодых людей притормозил, чтобы посмотреть, смогла ли подняться екатеринбурженка, после чего он поехал дальше.

Напомним, 4 апреля 2024 года в Екатеринбурге два подростка на самокате влетели в киоск, где продается шаурма. Из-за этого стеклянная дверь киоска разбилась. Один из школьников после этого убежал, а другой остался.

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