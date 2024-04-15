Самокатчики в Екатеринбурге сбили женщину с палочкой

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Женщина шла по улице с палочкой. В какой-то момент она упала на землю из-за группы самокатчиков, которые ехали по тротуару, пишет «КП-Екатеринбург».
Один из молодых людей притормозил, чтобы посмотреть, смогла ли подняться екатеринбурженка, после чего он поехал дальше.
Напомним, 4 апреля 2024 года в Екатеринбурге два подростка на самокате влетели в киоск, где продается шаурма. Из-за этого стеклянная дверь киоска разбилась. Один из школьников после этого убежал, а другой остался.