Школьницу в Екатеринбурге нашли мертвой

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Накануне, 13 апреля, школьница вместе со своей 16-летней подругой выпила пиво во дворе дома. Затем девушки позвонили 20-летнему молодому человеку, с которым пошли гулять, пишет Ура.ру.
После этого они отправились домой к 16-летней девушке и легли спать. Утром хозяйка квартиры не смогла разбудить подругу и вызвала врачей. После приезда медиков выяснилось, что екатеринбурженка скончалась. Известно, что у умершей было неврологическое заболевание.
Напомним, в Березовском умер четырехмесячный ребенок. Соседи считают, что в смерти младенца виновата его мать.