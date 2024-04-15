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Школьницу в Екатеринбурге нашли мертвой

Школьницу в Екатеринбурге нашли мертвой

15 апреля 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney
15-летняя девочка в Екатеринбурге была найдена мертвой дома у ее подруги 14 апреля 2024 года.

Накануне, 13 апреля, школьница вместе со своей 16-летней подругой выпила пиво во дворе дома. Затем девушки позвонили 20-летнему молодому человеку, с которым пошли гулять, пишет Ура.ру.

После этого они отправились домой к 16-летней девушке и легли спать. Утром хозяйка квартиры не смогла разбудить подругу и вызвала врачей. После приезда медиков выяснилось, что екатеринбурженка скончалась. Известно, что у умершей было неврологическое заболевание.

Напомним, в Березовском умер четырехмесячный ребенок. Соседи считают, что в смерти младенца виновата его мать.

Молодая мать умерла в 20 лет в Екатеринбурге. Ее родные начали бойню за дочку
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