Школьницу в Екатеринбурге нашли мертвой

После этого они отправились домой к 16-летней девушке и легли спать. Утром хозяйка квартиры не смогла разбудить подругу и вызвала врачей. После приезда медиков выяснилось, что екатеринбурженка скончалась. Известно, что у умершей было неврологическое заболевание.