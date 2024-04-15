Старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Старшеклассник задержан представителями Росгвардии. Известно, что стрелял он из пневматического пистолета.
Мама одного из школьников рассказала ЕАН, что в учреждении охрана «весьма условная», поэтому подростку удалось пронести пистолет.
В пятом классе есть такой товарищ, который бесит всю школу, но это не повод стрелять, — поделилась женщина.
Ранее сообщалось, что следователи ищут свидетелей стрельбы по поезду под Екатеринбургом. Стрелявшие подростки задержаны.