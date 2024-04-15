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Старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге

Старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге

15 апреля 2024, 07:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан девятиклассник, который во время перемены выстрелил в руку пятикласснику. Это произошло, когда подростки находились на улице рядом со школой.

Старшеклассник задержан представителями Росгвардии. Известно, что стрелял он из пневматического пистолета.

Мама одного из школьников рассказала ЕАН, что в учреждении охрана «весьма условная», поэтому подростку удалось пронести пистолет.

В пятом классе есть такой товарищ, который бесит всю школу, но это не повод стрелять, — поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что следователи ищут свидетелей стрельбы по поезду под Екатеринбургом. Стрелявшие подростки задержаны.

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#Дарья Сорокина#Дети#Свердловская область#Школа#Криминал#Задержание#Стрельба#Пистолет#18+#Екатеринбург#Пневматический пистолет
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