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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган стала опасной из-за угрозы подтопления

Свердловская трасса стала опасной из-за угрозы подтопления

15 апреля 2024, 13:39
Фото: 1MI

Трасса Екатеринбург-Шадринск-Курган стала опасной из-за угрозы подтопления

В Свердловской области трассу Екатеринбург-Шадринск-Курган назвали опасной.

В региональную администрацию пришло обращение главы Курганской области о введении режима повышенной готовности. Причина — паводок и существующая угроза подтопления трасс, отметили в «Уралуправтодоре».

Чтобы минимизировать ЧС водителей машин на трассе Р-354 попросили быть внимательнее и использовать другие пути проезда, минуя Курганскую область.

Ранее сообщалось, что на «уральской Рублевке» впервые за 16 лет вымывает плотину.

Большой воды не будет: паводок в Екатеринбурге закончится через полторы недели
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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Паводок#Трасса#Водители#Проезд#Курганская область#Екатеринбург#ЧС#Режим повышенной готовности
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