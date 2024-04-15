Свердловская трасса стала опасной из-за угрозы подтопления

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В региональную администрацию пришло обращение главы Курганской области о введении режима повышенной готовности. Причина — паводок и существующая угроза подтопления трасс, отметили в «Уралуправтодоре».
Чтобы минимизировать ЧС водителей машин на трассе Р-354 попросили быть внимательнее и использовать другие пути проезда, минуя Курганскую область.
Ранее сообщалось, что на «уральской Рублевке» впервые за 16 лет вымывает плотину.