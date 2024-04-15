Свердловской области выделили 16 млн на замену лифтов

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Контракты на установку новых объектов заключены в Екатеринбурге, Краснотурьинске и Нижнем Тагиле, рассказал глава энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
В Нижнем Тагиле обновят 13 лифтовых оборудований, в Екатеринбурге установят четыре новых лифта, а в Краснотурьинске переустановят один лифт.
Напомним, администрация Екатеринбурга потратит на установку новых лифтов в жилых домах 980 миллионов рублей. Часть суммы будет из городского и областного бюджетов, а часть — на деньги горожан.