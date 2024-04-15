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Свердловской области выделили 16 млн на замену лифтов

Свердловской области выделили 16 млн на замену лифтов

15 апреля 2024, 11:41
Фото: 1MI
В Свердловской области подписаны первые контракты на установку новых лифтов в жилых многоэтажных зданиях. Для этого было выделено 16 миллионов рублей.

Контракты на установку новых объектов заключены в Екатеринбурге, Краснотурьинске и Нижнем Тагиле, рассказал глава энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

В Нижнем Тагиле обновят 13 лифтовых оборудований, в Екатеринбурге установят четыре новых лифта, а в Краснотурьинске переустановят один лифт.

Напомним, администрация Екатеринбурга потратит на установку новых лифтов в жилых домах 980 миллионов рублей. Часть суммы будет из городского и областного бюджетов, а часть — на деньги горожан.

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