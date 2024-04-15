Три человека сгорели во время пожара в селе Лая под Нижним Тагилом

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Следователи регионального СК устанавливают обстоятельства гибели троих жителей села Лая в Пригородном районе Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Трагический инцидент был зарегистрирован в понедельник 15 апреля. Погибшими оказались супруги, а также их гость, который в момент возгорания был вместе с ними.
По предварительной версии, преступного умысла в пожаре не было, однако дознаватели собирают доказательную базу и собирают показания свидетелей
Ранее в Нижнем Тагиле в дыму пожара суть не задохнулись двое бездомных.