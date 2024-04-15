Уборщица из села под Екатеринбургом выиграла в викторине квартиру

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Разные призы выиграли 2165 свердловчан. Среди самых ценных подарков — квартиры, машины, смартфоны и мотоциклы.
Надежда из села Храмцово, которая выиграла квартиру, работает уборщицей в местном ДК. Она воспитывает четверых детей одна. Где находится квартира, которую женщина выиграла, она пока не знает, пишет Е1.
Надежда рассказала, что мечтает перебраться в областной центр и перевезти в город детей. Однако она не уверена, что в квартире, которую она выиграла, всем хватит места.
Другой победитель викторины, пенсионер из села Шогринское, благодаря викторине стал обладателем «Москвича».
Трансляцию смотрела дочь, я отправил ей свой лотерейный номер. Она позвонила, сказала, что я выиграл машину, — поделился мужчина.
В конце 80-х он уже ездил на «Москвиче». Поэтому рассчитывает, что новый автомобиль ему понравится. За рулем этой машины он уже сидел. Мужчина отметил, что за него очень рады все его знакомые.
Еще одна победительница — учительница Светлана из поселковой школы. Она с мужем воспитывает четверых детей и об автомобиле семья мечтала давно. Теперь же они тоже стали обладателями машины. Свой билетик Светлана увидела в списке номеров-победителей в интернете. Ранее семья никогда не участвовала в лотереях.
Ранее сообщалось, что семья выиграла в викторине квартиру и выкинула билет.