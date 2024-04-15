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В Екатеринбурге досрочно освободился мужчина, сбивший насмерть 8-летнего ребенка

В Екатеринбурге по УДО на свободу вышел сбивший 8-летнего ребенка водитель

15 апреля 2024, 11:16
Фото: 1MI

В Екатеринбурге досрочно освободился мужчина, сбивший насмерть 8-летнего ребенка

Екатеринбуржец, сбивший на иномарке двух детей, отсидел в колонии поселении половину срока и вышел на свободу.

Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство жителя Екатеринбурга Александра Ныркова об условно-досрочном освобождении из колонии поселении. Мужчина, который лишил жизни 8-летнего мальчика в результате ДТП, отсидел в колонии поселении чуть больше 11 месяцев, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Страшное ДТП с участием Ныркова и двух мальчиков восьми и десяти лет произошло в октябре 2021 года на улице Димитрова. Водитель Peugeot 4007 почти в два раза превысил скорость и наехал на детей, которые пересекали дорогу на мотоцикле. За рулем был старший брат, на заднем сидении — младший. После столкновения младший из мальчиков погиб, старшего медикам удалось спасти.

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Ныркова осудили на два года -колонии поселения. После освобождения он будет находиться на учете ФСИН, должен будет найти работу в течение месяца. также Ныркову запрещено менять место жительства и трудоустройство без уведомления правоохранительных органов.

Ранее в Серове пенсионерка и ребенок попали под колеса нетрезвого водителя на зебре.

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