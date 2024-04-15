В Екатеринбурге по УДО на свободу вышел сбивший 8-летнего ребенка водитель

Страшное ДТП с участием Ныркова и двух мальчиков восьми и десяти лет произошло в октябре 2021 года на улице Димитрова. Водитель Peugeot 4007 почти в два раза превысил скорость и наехал на детей, которые пересекали дорогу на мотоцикле. За рулем был старший брат, на заднем сидении — младший. После столкновения младший из мальчиков погиб, старшего медикам удалось спасти.