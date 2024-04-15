В Екатеринбурге по УДО на свободу вышел сбивший 8-летнего ребенка водитель

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство жителя Екатеринбурга Александра Ныркова об условно-досрочном освобождении из колонии поселении. Мужчина, который лишил жизни 8-летнего мальчика в результате ДТП, отсидел в колонии поселении чуть больше 11 месяцев, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Страшное ДТП с участием Ныркова и двух мальчиков восьми и десяти лет произошло в октябре 2021 года на улице Димитрова. Водитель Peugeot 4007 почти в два раза превысил скорость и наехал на детей, которые пересекали дорогу на мотоцикле. За рулем был старший брат, на заднем сидении — младший. После столкновения младший из мальчиков погиб, старшего медикам удалось спасти.
Ныркова осудили на два года -колонии поселения. После освобождения он будет находиться на учете ФСИН, должен будет найти работу в течение месяца. также Ныркову запрещено менять место жительства и трудоустройство без уведомления правоохранительных органов.
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