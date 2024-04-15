В Екатеринбурге женщина воткнула нож в мужа, который ее испугал

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Пострадавший находится в больнице, он в тяжелом состоянии, пишет Ура.ру.
У мужчины диагностировано тяжелое ранение груди. Пациент подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Известно, что женщина была отвезена в отделение. Есть признаки того, что она пьяна. Проводится проверка.
Ранее сообщалось, что старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге. Это произошло на перемене.