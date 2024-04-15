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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Жительница Екатеринбурга воткнула нож в мужа

В Екатеринбурге женщина воткнула нож в мужа, который ее испугал

15 апреля 2024, 11:44
Фото: 1MI

Жительница Екатеринбурга воткнула нож в мужа

В Екатеринбурге жительница воткнула нож в мужа, который ее напугал. Мужчина неожиданно подошел к ней сзади, когда жена мыла посуду, в том числе нож. От испуга она пырнула его ножом.

Пострадавший находится в больнице, он в тяжелом состоянии, пишет Ура.ру.

У мужчины диагностировано тяжелое ранение груди. Пациент подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Известно, что женщина была отвезена в отделение. Есть признаки того, что она пьяна. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге. Это произошло на перемене.

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