В Екатеринбурге женщина воткнула нож в мужа, который ее испугал

Жительница Екатеринбурга воткнула нож в мужа

В Екатеринбурге жительница воткнула нож в мужа, который ее напугал. Мужчина неожиданно подошел к ней сзади, когда жена мыла посуду, в том числе нож. От испуга она пырнула его ножом.