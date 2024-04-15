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В киоске около школы в Екатеринбурге продавали поддельный алкоголь

В киоске около школы в Екатеринбурге продавали поддельный алкоголь

15 апреля 2024, 04:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге около школы продавали фальсифицированный алкоголь в районе Новой Сортировки. Торговую точку накрыли правоохранители 14 апреля 2024 года.

Кроме алкоголя в киоске также продавались электронные сигареты, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Во время рейда, который устроили полицейские и общественные деятели, было изъято 20 бутылок крепких алкогольных напитков, более 200 пива, а также более сотни сигаретных пачек.

В полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение.

Напомним, в Екатеринбурге был обнаружен подпольный цех, где работники разливали в бутылки поддельные коньяк и водку и собирались отправить их на продажу.

Канал сбыта «паленых» сигарет накрыт в Екатеринбурге
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