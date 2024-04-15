В киоске около школы в Екатеринбурге продавали поддельный алкоголь

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Кроме алкоголя в киоске также продавались электронные сигареты, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.
Во время рейда, который устроили полицейские и общественные деятели, было изъято 20 бутылок крепких алкогольных напитков, более 200 пива, а также более сотни сигаретных пачек.
В полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее решение.
Напомним, в Екатеринбурге был обнаружен подпольный цех, где работники разливали в бутылки поддельные коньяк и водку и собирались отправить их на продажу.