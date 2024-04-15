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В Нижнем Тагиле за выходные поймали 11 пьяных водителей

В Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей

15 апреля 2024, 09:40
Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле за выходные поймали 11 пьяных водителей

В ходе рейда правоохранители выявили 15 человек, которые грубо нарушали правила дорожного движения. 11 человек были пьяны.

Рейды по выявлению нарушителей проходили в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО с 12 по 14 апреля. За это время автоинспекторы выявили 15 правонарушителей, сообщает пресс-служба ведомства.

11 человек управляли своими автомобилями в нетрезвом виде. Из них один автолюбитель не имел водительских прав. Еще трое ранее подвергались административному наказанию за то же правонарушение.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

У троих водителей стражи правопорядка заподозрили опьянение, однако от медосвидетельствования они отказались. Один из остановленных нарушителей был трезв, но ехал без водительских прав.

Житель Нижнего Тагила заплатит штраф в один миллион рублей за повторное пьяное вождение.

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