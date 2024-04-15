В Нижнем Тагиле полиция поймала за выходные 11 нетрезвых автолюбителей

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Рейды по выявлению нарушителей проходили в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО с 12 по 14 апреля. За это время автоинспекторы выявили 15 правонарушителей, сообщает пресс-служба ведомства.
11 человек управляли своими автомобилями в нетрезвом виде. Из них один автолюбитель не имел водительских прав. Еще трое ранее подвергались административному наказанию за то же правонарушение.
У троих водителей стражи правопорядка заподозрили опьянение, однако от медосвидетельствования они отказались. Один из остановленных нарушителей был трезв, но ехал без водительских прав.
Житель Нижнего Тагила заплатит штраф в один миллион рублей за повторное пьяное вождение.