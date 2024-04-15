В парке Нижнего Тагила мужчина мастурбировал на глазах многочисленных посетителей

Как сообщила одна из подписчиц, мужчина стоял около дерева, не обращая внимания на то, что вокруг находятся несовершеннолетние. Вместе с подругой тагильчанка решила заснять происходящее на видео, чтобы жители города знали «героя» в лицо и были предупреждены об опасности.