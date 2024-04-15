В парке Нижнего Тагила мужчина мастурбировал на глазах многочисленных посетителей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
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Updated Сегодня, 11:41
Неприятную картину посетитель парка наблюдали в субботу, 13 апреля, около 20 часов. В это время здесь гуляли семьи с детьми, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Как сообщила одна из подписчиц, мужчина стоял около дерева, не обращая внимания на то, что вокруг находятся несовершеннолетние. Вместе с подругой тагильчанка решила заснять происходящее на видео, чтобы жители города знали «героя» в лицо и были предупреждены об опасности.
В Екатеринбурге ранее спасли голую женщину, которая резала себя, сидя на краю окна многоэтажки.