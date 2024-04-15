В РФ семьям мобилизованных разрешили не оплачивать коммунальные услуги

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Правительство России сообщило о подписании постановления об освобождении семей мобилизованных от части нагрузки по оплате услуг ЖКХ. В частности, родственники смогут не оплачивать за военнослужащих, которые находятся на СВО, счета за газ и воду.
Речь идет только о домах без приборов учета, так как в этом случае ресурсоснабжающие организации начисляют плату по нормативам. Отсутствующие бойцы не пользуются услугами, поэтому из квитанций их исключат. Для этого родственники должны будут предоставить в управляющую компанию справку из военкомата.
Если в квартире установлены счетчики, то перерасчета не будет, так как жильцы платят только за то, что потратили.
В Нижнем Тагиле собирают постельное белье для бойцов СВО, находящихся на линии боевого соприкосновения.