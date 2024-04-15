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Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В РФ мобилизованные бойцы не будут платить за газ и воду по месту прописки

В РФ семьям мобилизованных разрешили не оплачивать коммунальные услуги

15 апреля 2024, 09:21
Фото: 1MI

В РФ мобилизованные бойцы не будут платить за газ и воду по месту прописки

В России принято решение освободить семьи мобилизованных от оплаты услуг ЖКХ за родных, которые находятся на СВО. Речь идет о счетах за газ и воду.

Правительство России сообщило о подписании постановления об освобождении семей мобилизованных от части нагрузки по оплате услуг ЖКХ. В частности, родственники смогут не оплачивать за военнослужащих, которые находятся на СВО, счета за газ и воду.

Речь идет только о домах без приборов учета, так как в этом случае ресурсоснабжающие организации начисляют плату по нормативам. Отсутствующие бойцы не пользуются услугами, поэтому из квитанций их исключат. Для этого родственники должны будут предоставить в управляющую компанию справку из военкомата.

Если в квартире установлены счетчики, то перерасчета не будет, так как жильцы платят только за то, что потратили.

В Нижнем Тагиле собирают постельное белье для бойцов СВО, находящихся на линии боевого соприкосновения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Россия#Вода#Коммунальные услуги#Бытовой газ#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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