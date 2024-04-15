В РФ семьям мобилизованных разрешили не оплачивать коммунальные услуги

Речь идет только о домах без приборов учета, так как в этом случае ресурсоснабжающие организации начисляют плату по нормативам. Отсутствующие бойцы не пользуются услугами, поэтому из квитанций их исключат. Для этого родственники должны будут предоставить в управляющую компанию справку из военкомата.