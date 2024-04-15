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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:06

Юноша изнасиловал мальчика в подвале в Екатеринбурге

Юноша изнасиловал мальчика в подвале в Екатеринбурге

15 апреля 2024, 09:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 18-летний молодой человек изнасиловал мальчика, которому 10 лет. Изнасилование произошло в подвале.

И злоумышленник, и жертва учатся в одной из школ Чкаловского района, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Насильник уже во всем сознался. Возбуждено уголовное дело за «насильственные действия».

Ранее сообщалось, что старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге. Стрелял он из пневматического пистолета. Злоумышленник уже задержан. По словам мамы одного из учеников, стрелял школьник в мальчика, который «бесит всю школу». Произошло это на перемене.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Уголовное дело#Школа#Криминал#Изнасилование#Подвал#18+#Екатеринбург
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