Юноша изнасиловал мальчика в подвале в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
И злоумышленник, и жертва учатся в одной из школ Чкаловского района, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Насильник уже во всем сознался. Возбуждено уголовное дело за «насильственные действия».
Ранее сообщалось, что старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге. Стрелял он из пневматического пистолета. Злоумышленник уже задержан. По словам мамы одного из учеников, стрелял школьник в мальчика, который «бесит всю школу». Произошло это на перемене.