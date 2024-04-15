Юноша изнасиловал мальчика в подвале в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что старшеклассник прострелил руку школьнику в Екатеринбурге. Стрелял он из пневматического пистолета. Злоумышленник уже задержан. По словам мамы одного из учеников, стрелял школьник в мальчика, который «бесит всю школу». Произошло это на перемене.