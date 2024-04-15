Женский вопрос: как относились к дамам бандиты Нижнего Тагила

Погибшим было от 13 до 25 лет. Все они оказались в розыске — семьи теряли своих дочерей, внучек и молодых матерей с 2002 года. Кто-то пропал прямо по дороге от школы, кого-то видели садящейся в машину к незнакомцу. У одной из опознанных женщин дома на момент пропажи и вовсе была 3-летняя дочка — мать просто не могла сама по себе исчезнуть.