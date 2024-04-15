Женский вопрос: как относились к дамам бандиты Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Кто-то добивался сердец дочерей известных деятелей, кто-то из-за любви к девушкам оказывался в уязвимом положении. Были у тагильских бандитов и свои особенности в отношении к женщинам, которые становились избранницами лидеров и участников ОПГ.
Одним из принципов, который помогал участникам группировок буквально выживать, стал метод сохранения бывших жён, подруг и даже вдов в своем кругу.
Например, умирал — сам или убивали — один из деятелей группы. У него женщина. Кто знает, что и кому она может в результате рассказать? Женщина, да ещё и в таких трагических обстоятельствах, может довериться тому, кто опасен для группы. Поэтому к, например, молодой вдове, посылался свой человек — с ухаживаниями. Ну и покорял ее, она находила у него поддержку, доверяла. Могла что-то рассказать о своем погибшем муже — в том числе такое, что не стоит говорить чужим. В результате она как ценный элемент системы оставалась в ней, утечки информации не было, — приводит пример собеседник TagilCity.ru.
Такая «передача жен по наследству» не казалась группировкам чем-то странным, ведь все совершалось на благо общего дела. Кстати, нахождение в кругу друзей бывших или погибших мужчин было для женщины своего рода защитой — ведь конкурирующие группировки могли перехватить горюющую даму и первыми добыть нужные данные, а дальнейшая судьба могла сложиться по-разному:
Возлюбленная одного из деятелей после его пропажи пыталась найти правду. К ней потом пришли и сказали, мол, тебе все оставили, твою семью не трогают — все, работай, живи и забудь.
Смерть и любовь в 90-е годы шли совсем рядом. В 2008 году Андрей Шатов был застрелен в пригороде Нижнего Тагила после ночи с девушкой.
Андрей Шатов считается одним из представителей верхушки группировки «Фортуна». Осенью 2007 года он был арестован за наркотики: руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых тогда сообщал о 105 г героина.
Официально до сих пор убийца Андрея Шатова не известен, а вероятные причины и возможных заказчиков собеседники не озвучивают.
Он очень умный был. Его отец — первый директор дворца водного спорта на Вагонке. Судимости у Андрея Шатова были за хулиганство, грабеж. Убили его в 2008 году. Он находился в поселке Студеном, у Черноисточинска, там конное хозяйство. В небольшом домике был с девушкой, пошел в туалет на улицу и его через забор пулей из специального оружия застрелили, несколько выстрелов было, — говорит источник редакции.
Проститутки были, есть и будут всегда. Это бизнес, который вечен. Девочки очень часто сами обращались к парням за защитой. Обычно мамка вела дела с бандитами, которые обеспечивали безопасность жрицам. Конечно, платили за это — и деньгами, и услугами. Были такие заведения в Тагиле, конечно, — рассказывает собеседник редакции.
Представители разных группировок поддерживали девушек в случае проблем с клиентами и часто сами прибегали к их услугам. Однако и без того небезопасная профессия вкупе с общением с бандитами становилась реальной угрозой для жизни.
Однажды шумная гулянка бандитов с девочками закончилась трагедией: трех молодых женщин и пятерых мужчин убили во время нападения, получившего название «Кровавая баня в Нижнем Тагиле».
Однако специально над работницами сферы не издевались: парни с понятиями, так сказать, не марались. Кроме того, это был прибыльный бизнес, а не подружки для личных развлечений. Если и случались перегибы, то это допускала не верхушка группировок, а отдельные отморозки, которые вовсе не входили в крупные городские банды.
Одной из громких криминальных историй современности с сексуальным подтекстом в Нижнем Тагиле стало обнаружение «кладбища невест». В 2007 году вблизи поселка Левиха, вдоль трассы, в нескольких десятках метров от дороги было найдено массовое захоронение молодых девушек и женщин.
Погибшим было от 13 до 25 лет. Все они оказались в розыске — семьи теряли своих дочерей, внучек и молодых матерей с 2002 года. Кто-то пропал прямо по дороге от школы, кого-то видели садящейся в машину к незнакомцу. У одной из опознанных женщин дома на момент пропажи и вовсе была 3-летняя дочка — мать просто не могла сама по себе исчезнуть.
Оказалось, что в течение нескольких лет в Нижнем Тагиле и пригороде орудовала банда Эдуарда Чудинова. Мужчины похищали девушек и женщин, принуждали заниматься проституцией на специальной квартире в городе. Если кто-то из пленниц сопротивлялся или вовсе отказывался от работы, их вывозили за город «на шашлыки». Там девушек насиловали, избивали, душили или проламывали им головы. Тела погибших бандиты сначала закапывали, а через некоторое время не стали даже глубоко копать — просто прикрывали ветками.
За это преступление были осуждены восемь человек. Главарь банды Эдуард Чудинов получил пожизненное заключение, остальные — от 10 до 25 лет. Им вменялись тяжелые статьи, в том числе за похищение, убийство и организацию ОПГ.