Житель Березовского погиб на СВО в день рождения

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
О кончине свердловчанина рассказал Евгений Писцов, глава Березовского. В день смерти военному исполнилось 45 лет.
Похороны состоятся 15 апреля в его родном поселке Лосином. Там он окончил школу №21 и затем отучился на штукатура-маляра. В последствии долгие годы Геннадий занимался строительством, трудился работал мастером по отделке.
На спецоперацию он пошел с другом. В бою они вместе погибли. Сослуживцы отзываются о Геннадии как о смелом человеке. К примеру, однажды он раздобыл для солдат рюкзак с водой рискуя жизнью.
Ранее сообщалось, что в Березовском простятся сразу с двумя погибшими на СВО Евгениями.