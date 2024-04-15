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Житель Березовского погиб на СВО в день рождения

Житель Березовского погиб на СВО в день рождения

15 апреля 2024, 06:35
Фото: 1MI
Житель Березовского, Геннадий Кулюк, скончался на спецоперации прямо в день своего рождения. Его смерть наступила 21 марта во время боевого задания в селе под Херсоном.

О кончине свердловчанина рассказал Евгений Писцов, глава Березовского. В день смерти военному исполнилось 45 лет.

Фото: из Telegram-канала Евгения Писцова

Похороны состоятся 15 апреля в его родном поселке Лосином. Там он окончил школу №21 и затем отучился на штукатура-маляра. В последствии долгие годы Геннадий занимался строительством, трудился работал мастером по отделке.

На спецоперацию он пошел с другом. В бою они вместе погибли. Сослуживцы отзываются о Геннадии как о смелом человеке. К примеру, однажды он раздобыл для солдат рюкзак с водой рискуя жизнью.

Ранее сообщалось, что в Березовском простятся сразу с двумя погибшими на СВО Евгениями.

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