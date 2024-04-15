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Житель Перми выпрыгнул из окна девятиэтажки из-за пожара

Житель Перми выпрыгнул из окна девятиэтажки из-за пожара

15 апреля 2024, 10:19
Фото: Изображение Midjourney
В Перми два местных жителя погибли из-за пожара в квартире девятиэтажного дома. Инцидент произошел на улице Клары Цеткин 15 апреля 2024 года.

Пожар разгорелся в квартире на последнем этаже. До того, как к дому приехали сотрудники пожарной службы, на улицу самостоятельно эвакуировалось 20 жильцов, рассказали в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Двоих человек спустили вниз по автолестнице. Специалисты ликвидировали возгорание, благодаря чему огонь не успел распространиться на другие квартиры.

Во время пожара погибло два человека, которые находились в квартире. Один из них, пытаясь спастись, выпрыгнул из окна.

Напомним, 8 апреля 2024 года в Екатеринбурге произошел пожар в жилой квартире. Хозяина отвезли в больницу в тяжелом состоянии.

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