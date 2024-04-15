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Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 700 тысяч рублей

Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 700 тысяч рублей

15 апреля 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney
51-летний житель села Бродово под Нижним Тагилом попался на уловку аферистов и отдал им 700 тысяч рублей, думая, что переводит их на «безопасный счет».

Сельчанину на телефон пришло сообщение якобы от имени начальника совхоза, что с ним свяжется сотрудник спецслужб. Затем ему позвонил неизвестный и сказал, что на него кто-то хочет взять кредит, рассказали в пресс-службе нижнетагильской полиции.

Далее, по словам собеседника, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться его именем в своих целях, свердловчанину нужно взять «зеркальный кредит» и положить деньги на определенный счет. Когда мужчина выполнил действия, он понял, что стал жертвой обмана.

Напомним, в Екатеринбурге студент университета отдал мошенникам 328 тысяч рублей.

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