Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 700 тысяч рублей

Далее, по словам собеседника, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться его именем в своих целях, свердловчанину нужно взять «зеркальный кредит» и положить деньги на определенный счет. Когда мужчина выполнил действия, он понял, что стал жертвой обмана.