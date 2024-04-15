Жители Свердловской области пожаловались на судмедэксперта из-за ложных заключений

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Так, свердловчанке в стоматологической клинике удалили здоровые зубы по ошибке. Вместо них женщине пришлось делать импланты. После этого она обратилась в суд. Специалист заключила, что ничего противоправного здесь нет, якобы пациентка дала согласие на удаление зубов.
При этом, по словам адвоката пострадавших пациентов, у эксперта слишком быстро появился сертификат. После того, как в Минздраве ей сказали, что у нее не хватает квалификации для работы судебно-медицинским экспертом, она в течение двух месяцев прошла онлайн-курсы.
Однако факт обучения подтвердить не удалось, так как у обучающего сервиса «сломался» сайт. В суде пострадавшим отказали.
Напомним, в Реже стоматологическая клиника выплатит пациентке 250 тысяч за то, что во время удаления зуба у нее оказалась сломана челюсть.