Жители Свердловской области пожаловались на судмедэксперта из-за ложных заключений

При этом, по словам адвоката пострадавших пациентов, у эксперта слишком быстро появился сертификат. После того, как в Минздраве ей сказали, что у нее не хватает квалификации для работы судебно-медицинским экспертом, она в течение двух месяцев прошла онлайн-курсы.