Жителям Екатеринбурга пришли сообщения об эвакуации из-за паводка

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
В сообщениях пишут об эвакуации, а также напоминают о необходимости взять с собой документы и личные вещи, которые имеют ценность для хозяев, пишет Ура.ру.
По словам одного из очевидцев, который получил такое сообщение, он живет и зарегистрирован в Екатеринбурге. По какой причине екатеринбуржцы получили такую рассылку — неизвестно.
Напомним, к 14 апреля 2024 года уровень воды в Тоболе увеличился на полметра, из-за возникла угроза затопления Кургана. Местных жителей сотрудники спасательных служб призывают эвакуироваться.