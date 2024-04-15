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Жителям Екатеринбурга пришли сообщения об эвакуации из-за паводка

Жителям Екатеринбурга пришли сообщения об эвакуации из-за паводка

15 апреля 2024, 03:55
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга получили ошибочные сообщения с просьбой эвакуироваться из-за поднятия уровня воды в реке Тобол.

В сообщениях пишут об эвакуации, а также напоминают о необходимости взять с собой документы и личные вещи, которые имеют ценность для хозяев, пишет Ура.ру.

По словам одного из очевидцев, который получил такое сообщение, он живет и зарегистрирован в Екатеринбурге. По какой причине екатеринбуржцы получили такую рассылку — неизвестно.

Напомним, к 14 апреля 2024 года уровень воды в Тоболе увеличился на полметра, из-за возникла угроза затопления Кургана. Местных жителей сотрудники спасательных служб призывают эвакуироваться.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Паводок#Эвакуация#ЧП#Затопление#Очевидец#Рассылка#Ошибка#Екатеринбург#Инцидент#Сообщения
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