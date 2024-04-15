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Незрячие дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали медали Всероссийского турнира

Золото и серебро привезли незрячие тагильчане с соревнований по дзюдо в Сочи

15 апреля 2024, 10:27
Фото: САШ имени Михалины Лысовой

Незрячие дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали медали Всероссийского турнира

Спортсмены с ограниченными возможностями из Нижнего Тагила показали отличные результаты на Всероссийских соревнованиях по дзюдо в Сочи.

В Сочи завершились Всероссийские детско-юношеские соревнования по дзюдо для незрячих людей. Тагильские спортсмены привезли с турнира две медали, сообщает САШ имени Михалины Лысовой в соцсетях.

Воспитанники спортшколы выступали в составе команды Свердловской области и завоевали две медали. Максим Солоненко стал золотым призером. Его товарищ по команде Алексей Рыболовлев завоевал серебро.

Фото: САШ имени Михалины Лысовой

Помимо самого турнира делегация из Свердловской области участвовала в мастер-классе, который провели заслуженные спортсмены: Ислам Ибрагимов, тренер паралимпийской сборной команды РФ по дзюдо спорта слепых и призер Паралимпийских игр Татьяна Савостьянова.

Ранее тагильчане с ОВЗ завоевали 17 медалей на областных соревнованиях в спорте ЛИН.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Золото#Серебро#Медали#Дзюдо#Екатеринбург#Люди с овз#Гордость Нижнего Тагила
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