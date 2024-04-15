Золото и серебро привезли незрячие тагильчане с соревнований по дзюдо в Сочи

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Сочи завершились Всероссийские детско-юношеские соревнования по дзюдо для незрячих людей. Тагильские спортсмены привезли с турнира две медали, сообщает САШ имени Михалины Лысовой в соцсетях.
Воспитанники спортшколы выступали в составе команды Свердловской области и завоевали две медали. Максим Солоненко стал золотым призером. Его товарищ по команде Алексей Рыболовлев завоевал серебро.
Помимо самого турнира делегация из Свердловской области участвовала в мастер-классе, который провели заслуженные спортсмены: Ислам Ибрагимов, тренер паралимпийской сборной команды РФ по дзюдо спорта слепых и призер Паралимпийских игр Татьяна Савостьянова.
Ранее тагильчане с ОВЗ завоевали 17 медалей на областных соревнованиях в спорте ЛИН.