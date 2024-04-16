3 миллиона за паркинг: в России взлетели цены на машиноместа

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Кто получает с этого выгоду, а кто разоряется, выясняли «Новые известия». По сведениям Росреестра, за первый квартал нынешнего года парковочные места в Москве подорожали на четверть, если сравнивать эту цену с четвертым кварталом прошлого года Сейчас паркоместа в Москве доходят в цене до 3,31 млн рублей.
Одновременно с этим средняя цена жилья в столице России за это же время упала на 6% — до 17 миллионов. Порой москвичи отказываются от квартиры ради хранения машины.
По словам главы департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» Светланы Бардиной, рост цен связан с увеличением цен на строительство. Известно, что девелоперам приходится продавать паркоместа за дорого, чтобы достичь хотя бы минимальной выгодности.
Припарковаться в любом столичном дворе — огромная редкость. Согласно нормативам, в домах с площадью до 30 «квадратов» на человека на каждое жилое имущество должно приходиться машиноместо. В зимний период в столице парковочных мест становится ещё меньше, негодуют местные жители.
Где припарковаться москвичи ищет за пределами своих домов. Просто встать вдоль дороги они не могут, так как машину с огромной вероятностью просто эвакуируют.
Обостряет эту трудность то, что она как бы делает явнее проблему социального неравенства — ведь не каждый может себе позволить купить паркоместо в доме.
Недостаток паркомест приводит к росту цен на места в паркингах. Тем самым, парковок во дворах становится меньше, а машиноместа на паркингах — дороже. Таким образом сам факт наличия машины уже считается роскошью.
Согласно сведениям «Авито Недвижимости» спрос на покупку машиномест за год в России вырос на 22%. В основном, рост был показан в Тюмени, Новосибирске, а также Екатеринбурге (с ростом на 67%).
Эксперт Светлана Бардина считает, что машиноместа сейчас пользуются интересом у инвесторов, так как купить паркоместо проще, чем квартиру в Москве. И в скором времени паркоместа вряд ли подешевеют.
Ранее сообщалось, что в мэрии Тагила пообещали бизнесу решить вопрос с парковкой на Октябрьской Революции.