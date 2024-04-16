3 миллиона за паркинг: в России взлетели цены на машиноместа

Кто получает с этого выгоду, а кто разоряется, выясняли «Новые известия». По сведениям Росреестра, за первый квартал нынешнего года парковочные места в Москве подорожали на четверть, если сравнивать эту цену с четвертым кварталом прошлого года Сейчас паркоместа в Москве доходят в цене до 3,31 млн рублей.