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Авиарейс Москва — Екатеринбург был отменен

Авиарейс Москва — Екатеринбург был отменен

16 апреля 2024, 05:36
Фото: 1MI
В аэропорту Внуково был отменен авиарейс Москва — Екатеринбург компании «Меридиан» 16 апреля 2024 года.

Лайнер должен был начать полет 15 апреля в 21:00, а прибытие в аэропорт Кольцово ожидалось 16 апреля в 1:20. Информация об отмене рейса появилась на электронном экране Кольцово.

Почему данный авиамаршрут решили отменить — в настоящее время не сообщается.

Напомним, 10 апреля 2024 года в Екатеринбурге задержали на 11 часов воздушное судно компании «Уральские авиалинии». Самолет должен был отправиться в Душанбе. По какой причине произошла задержка вылета данного авиарейса — неизвестно.

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