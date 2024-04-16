Авиарейс Москва — Екатеринбург был отменен

Posted Сегодня, 05:36
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Лайнер должен был начать полет 15 апреля в 21:00, а прибытие в аэропорт Кольцово ожидалось 16 апреля в 1:20. Информация об отмене рейса появилась на электронном экране Кольцово.
Почему данный авиамаршрут решили отменить — в настоящее время не сообщается.
Напомним, 10 апреля 2024 года в Екатеринбурге задержали на 11 часов воздушное судно компании «Уральские авиалинии». Самолет должен был отправиться в Душанбе. По какой причине произошла задержка вылета данного авиарейса — неизвестно.