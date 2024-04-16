«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
На платформе внедрили упрощенный способ подтверждения подлинности профилей через Госуслуги. Новый вариант прохождения верификации доступен для всех частных пользователей и самозанятых — в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере. Для прохождения проверки нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, отметили в пресс-службе.
Напомним, метод верификации с использованием профиля на Госуслугах запустили на сервисе в рамках эксперимента минцифры в феврале 2022 года. Ранее воспользоваться им могли только пользователи мобильных устройств на Android и iOS, на которых было дополнительно установлено приложение «Госключ». По словам директора по продукту департамента доверия и безопасности «Авито» Натальи Юматовой, больше трети покупателей в ходе опроса рассказали, что доверяют именно проверке, пройденной через Госуслуги.
Сообщается, что за время тестирования количество самозанятых, использующих этот способ подтверждения документов, перевалило за 30 тысяч, частных продавцов — за 3,5 тысячи.
По данным аналитиков в 2023 году объем интернет-торговли в России вырос на 28%, до 6,4 трлн руб, а доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж повысилась до 13,8% с 11,6% в 2022 году.Наибольшее доверие среди опрошенных вызывает подтверждение профиля через Госуслуги (33%) и по паспорту (31%). Еще 30% опрошенных доверяют всем способам в равной степени.