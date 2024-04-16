tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:00

Published Сегодня, 04:00

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги

«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги

16 апреля 2024, 04:00
Фото: 1MI
Теперь пройти проверку подлинности профиля на сервисе по размещению объявлений с помощью Госуслуг стало еще проще. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

На платформе внедрили упрощенный способ подтверждения подлинности профилей через Госуслуги. Новый вариант прохождения верификации доступен для всех частных пользователей и самозанятых — в приложении, мобильной версии сайта или на компьютере. Для прохождения проверки нужно иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, отметили в пресс-службе.

Напомним, метод верификации с использованием профиля на Госуслугах запустили на сервисе в рамках эксперимента минцифры в феврале 2022 года. Ранее воспользоваться им могли только пользователи мобильных устройств на Android и iOS, на которых было дополнительно установлено приложение «Госключ». По словам директора по продукту департамента доверия и безопасности «Авито» Натальи Юматовой, больше трети покупателей в ходе опроса рассказали, что доверяют именно проверке, пройденной через Госуслуги.

Сообщается, что за время тестирования количество самозанятых, использующих этот способ подтверждения документов, перевалило за 30 тысяч, частных продавцов — за 3,5 тысячи.

По данным аналитиков в 2023 году объем интернет-торговли в России вырос на 28%, до 6,4 трлн руб, а доля электронной коммерции в общем объеме розничных продаж повысилась до 13,8% с 11,6% в 2022 году.Наибольшее доверие среди опрошенных вызывает подтверждение профиля через Госуслуги (33%) и по паспорту (31%). Еще 30% опрошенных доверяют всем способам в равной степени.

Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
"