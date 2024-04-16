«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги

Напомним, метод верификации с использованием профиля на Госуслугах запустили на сервисе в рамках эксперимента минцифры в феврале 2022 года. Ранее воспользоваться им могли только пользователи мобильных устройств на Android и iOS, на которых было дополнительно установлено приложение «Госключ». По словам директора по продукту департамента доверия и безопасности «Авито» Натальи Юматовой, больше трети покупателей в ходе опроса рассказали, что доверяют именно проверке, пройденной через Госуслуги.