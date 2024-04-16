Бастрыкин поручил возбудить дело на цыган, избивших жителя Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Об избиении Бастрыкину стало известно из СМИ. Отмечается, что несколько человек наносили побои местному жителю. После возбуждения уголовного дела свердловскому СК нужно будет отправить Бастрыкину отчет о проделанной работе, сообщили в федеральном СК.
Драка случилась неделю назад на улице Черепанова. Пять иностранцев напали на директора мастерской по ремонту бензопил. Его избили.
Личности двоих нападавших были установлены оперативно. А трое цыган самостоятельно пришли в полицию и признались в том, что совершили. Сделать так им сказал барон, чтобы не навлечь проблемы на всех живущих здесь цыган.
Напомним, что под горячую руку нападавших попал и работник мастерской.