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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Цыгане избили жителя Екатеринбурга и рискуют попасть под уголовное дело

Бастрыкин поручил возбудить дело на цыган, избивших жителя Екатеринбурга

16 апреля 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney

Цыгане избили жителя Екатеринбурга и рискуют попасть под уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нанесения побоев жителю Екатеринбурга. Избивали мужчину пятеро. Некоторые злоумышленники сами сдались полиции.

Об избиении Бастрыкину стало известно из СМИ. Отмечается, что несколько человек наносили побои местному жителю. После возбуждения уголовного дела свердловскому СК нужно будет отправить Бастрыкину отчет о проделанной работе, сообщили в федеральном СК.

Драка случилась неделю назад на улице Черепанова. Пять иностранцев напали на директора мастерской по ремонту бензопил. Его избили.

Личности двоих нападавших были установлены оперативно. А трое цыган самостоятельно пришли в полицию и признались в том, что совершили. Сделать так им сказал барон, чтобы не навлечь проблемы на всех живущих здесь цыган.

Напомним, что под горячую руку нападавших попал и работник мастерской.

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