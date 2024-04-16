Челябинск лидер по росту цен на новые квартиры

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Согласно информации, предоставленной пресс-службой компании «Яндекс Недвижимость», особенно существенно выросла стоимость двухкомнатных квартир, увеличившись на 12,6% по сравнению с февралем, пишет uralpolit.ru.
Кроме того, город Челябинск занял восьмое место в рейтинге городов России с самыми высокими ценами на новостройки в марте. Средняя стоимость квадратного метра составляет 153 277 рублей. Также в список городов с повышением цен на новостройки попали Новосибирск (студии подорожали на 7,1%), Красноярск (стоимость одно- и двухкомнатных квартир увеличилась на 6,8% и 7,1% соответственно) и Уфа (студии подорожали на 6,7%).