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Posted Сегодня, 17:25

Published Сегодня, 17:25

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Челябинск лидер по росту цен на новые квартиры

16 апреля 2024, 17:25
В марте 2024 года были зафиксированы самые высокие цены на новостройки в Челябинске.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой компании «Яндекс Недвижимость», особенно существенно выросла стоимость двухкомнатных квартир, увеличившись на 12,6% по сравнению с февралем, пишет uralpolit.ru.

Кроме того, город Челябинск занял восьмое место в рейтинге городов России с самыми высокими ценами на новостройки в марте. Средняя стоимость квадратного метра составляет 153 277 рублей. Также в список городов с повышением цен на новостройки попали Новосибирск (студии подорожали на 7,1%), Красноярск (стоимость одно- и двухкомнатных квартир увеличилась на 6,8% и 7,1% соответственно) и Уфа (студии подорожали на 6,7%).

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