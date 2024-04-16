Челябинск лидер по росту цен на новые квартиры

Кроме того, город Челябинск занял восьмое место в рейтинге городов России с самыми высокими ценами на новостройки в марте. Средняя стоимость квадратного метра составляет 153 277 рублей. Также в список городов с повышением цен на новостройки попали Новосибирск (студии подорожали на 7,1%), Красноярск (стоимость одно- и двухкомнатных квартир увеличилась на 6,8% и 7,1% соответственно) и Уфа (студии подорожали на 6,7%).