Доступный спорт — «Единая Россия» организует летний спортивный марафон

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
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Updated Сегодня, 17:01
По словам Ольги Занко, председателя центрального совета сторонников «Единой России», депутата Госдумы РФ, программа события состоит из тематических мероприятий. Они будут приурочены к ряду праздничных дней, в частности ко Дню защиты детей, Дню России, Дню семьи, любви и верности и, разумеется, Дню физкультурника. Для семей по традиции состоятся спортивные фестивали, россияне по всей стране смогут посетить зарядки с чемпионами и турниры по командным видам спорта. В регионах РФ акцент может делаться на национальные особенности с включением в программу традиционных спортивных игр, информирует mkset.ru.
По заявлению парламентария, при проведении зимнего всероссийского спортивного марафона «Сила России» партия и советы сторонников смогли организовать по всей стране почти пять тысяч тренировок. Число их участников превысило в общей сложности 200 тысяч человек, среди которых дети и их родители, студенты, спортсмены и члены семей участников СВО.
В организации марафона приняли участие свыше трех тысяч НКО. Мероприятия проводились в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья и семейная спортивная Масленица. Среди регионов самое большое количество участников события было зафиксировано в Московской, Свердловской и Нижегородской областях, Республике Башкортостан и Санкт-Петербурге. Об этом пишет сайт ER.RU.
По словам председателя оргкомитета «Силы России», сенатора, Героя России Александра Карелина, спорт в России всегда был и будет востребован. «Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь, приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодёжи, мы укрепляем нашу страну», — отметил он.
«Свердловская область активно включилась во всероссийский зимний марафон „Сила России“. В тренировках и спортивных акциях марафона приняли участие 2747 свердловчан самых разных возрастов. Марафон стал увлекательным и оздоровительным событием, которое объединило людей со всех уголков области. Более 40 муниципальных образований внесли свой вклад в проект, они организовали работу более 100 площадок, а „Асбест“ стал лидером по количеству привлеченных участников.
Тренировки для всех желающих проводили известные на весь мир спортсмены. Например, в Каменске-Уральском состоялся мастер-класс Елены Сурковой, чемпионки мира и Европы по боксу. Это настоящий подарок для всех спортсменов и болельщиков, возможность перенять опыт настоящего профессионала.
Свердловская область организует и летний марафон. Для участников проведут тренировки, мастер-классы и спортивные мероприятия различных форматов. Марафон «Сила России» — не просто спортивное событие, это праздник духа и настоящей воли к победе», — прокомментировал заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России» по работе со сторонниками Сергей Карякин.