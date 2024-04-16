Доступный спорт — «Единая Россия» организует летний спортивный марафон

По словам Ольги Занко, председателя центрального совета сторонников «Единой России», депутата Госдумы РФ, программа события состоит из тематических мероприятий. Они будут приурочены к ряду праздничных дней, в частности ко Дню защиты детей, Дню России, Дню семьи, любви и верности и, разумеется, Дню физкультурника. Для семей по традиции состоятся спортивные фестивали, россияне по всей стране смогут посетить зарядки с чемпионами и турниры по командным видам спорта. В регионах РФ акцент может делаться на национальные особенности с включением в программу традиционных спортивных игр, информирует mkset.ru.