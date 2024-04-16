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Дожди и грозы придут в Свердловскую область

Дожди и грозы придут в Свердловскую область

16 апреля 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
Синоптик Алексей Пулин рассказал, какая погода ожидается в Свердловской области 16 апреля 2024 года.

Из-за атмосферного фронта, который распространится на территории области, возможны кратковременные осадки в виде дождей, а также вероятны небольшие грозы, рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Количество осадков, по предположению Пулина, может быть более 10 миллиметров. Дожди и грозы также ожидаются в Екатеринбурге. Кроме того, в этот день в городе будет температура до +12 градусов, а также ветер с порывами до 12 метров.

Напомним, дождливая погода прогнозируется и в Нижнем Тагиле до конца рабочей недели. Температура днем будет +13 градусов.

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