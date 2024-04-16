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Два человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

Два человека пострадали в жестком ДТП на перекрестке в Екатеринбурге

16 апреля 2024, 05:03
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение автомобилей BMW и ВАЗ на перекрестке улица Титова — Ремесленный переулок. ДТП случилось 15 апреля 2024 года.

Водитель BMW не пропустил на перекрестке ВАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись, рассказали Ура.ру в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ИА «Ночные новости»

В произошедшей дорожной аварии получили травмы водитель и пассажир ВАЗа. Их отвезли в медучреждение с различными повреждениями.

Напомним, 15 апреля 2024 года на Серовском тракте из-за столкновения двух машин пострадали трое человек, в том числе ребенок. Водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому легковому транспорту, из-за чего произошло ЧП.

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