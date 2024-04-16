Две новые школы появятся в Екатеринбурге

Первое учреждение будет рассчитано на полторы тысячи детей, а второе — на 400 учеников. Кроме того, в качестве пристройки возведут детсад на 80 малышей. Мэр добавил, что это будет очень удобно для родителей, дети разных возрастов которых ходят в школу и детсад.