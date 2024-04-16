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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Строительство двух новых школ в Екатеринбурге анонсировал мэр

Две новые школы появятся в Екатеринбурге

16 апреля 2024, 13:53
Фото: из Telegram Алексея Орлова

Строительство двух новых школ в Екатеринбурге анонсировал мэр

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил организовать через три года возведение двух новых школ в городе. Строительные работы начнутся в 2027 году.

Первое учебное учреждение расположится около парка Маяковского, а второе здание будет корпусом школы № 208 и расположится на улице Гражданской, написал Алексей Орлов у себя в telegram.

Первое учреждение будет рассчитано на полторы тысячи детей, а второе — на 400 учеников. Кроме того, в качестве пристройки возведут детсад на 80 малышей. Мэр добавил, что это будет очень удобно для родителей, дети разных возрастов которых ходят в школу и детсад.

Средства на эти цели будут выделены из бюджета. Отмечается, что до конца этого года в городе достроят три школы.

Ранее сообщалось, что два детских сада будут построены в Нижнем Тагиле. Работы начнут в следующем году. Один садик будет рассчитан на 170 малышей, а другой — на 270. Учреждения появятся на улице Фрунзе и в микрорайоне Приречный.

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