Глава РЭО Буцаев рассказал об итогах 5-летней деятельности

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Мероприятие также посетили глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов и представители государственных органов и делового сообщества.
«В этом году РЭО исполнилось пять лет, и сегодня мы подводим итоги нашей работы за прошедший период, а также обсуждаем общие задачи и планы на будущее», — сказал глава РЭО. Одним из ключевых вопросов деятельности РЭО стало строительство необходимой инфраструктуры для развития отрасли обращения с отходами в стране. Об этом сообщает 56orb.
Буцаев подчеркнул, что средства, которые удалось привлечь путем выпуска облигаций Российского экологического оператора, были использованы для финансирования строительства 18 объектов общей стоимостью почти 30 миллиардов рублей. Это обеспечило создание шести миллионов тонн мощностей в 11 регионах. Он также отметил, что компания уже собрала портфель из 113 перспективных проектов общей стоимостью около 300 миллиардов рублей.
В 2020 году наблюдательным советом Российского экологического оператора была принята стратегия развития компании до 2025 года. В июле того же года президент России актуализировал национальные цели развития страны до 2030 года, в том числе был установлен показатель национальной цели по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), способствующей полной сортировке отходов и сокращению объемов захоронения вдвое. Федеральные проекты «Комплексная система обращения с ТКО» и «Экономика замкнутого цикла» при этом выступают в качестве основных инструментов для достижения этих целей.
Представители различных ведомств и банков получили возможность ознакомиться с отчетом Российского экологического оператора в Москве 16 апреля.