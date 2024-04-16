Глава РЭО Буцаев рассказал об итогах 5-летней деятельности

В 2020 году наблюдательным советом Российского экологического оператора была принята стратегия развития компании до 2025 года. В июле того же года президент России актуализировал национальные цели развития страны до 2030 года, в том числе был установлен показатель национальной цели по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), способствующей полной сортировке отходов и сокращению объемов захоронения вдвое. Федеральные проекты «Комплексная система обращения с ТКО» и «Экономика замкнутого цикла» при этом выступают в качестве основных инструментов для достижения этих целей.