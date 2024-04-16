Главный свердловский десантник пошел на СВО и избежал тюрьмы

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Освобожден он был сразу после оглашения приговора — девяти лет тюрьмы. Дело в том, что он отправился на СВО, пишет Ура.ру. Судебное заседание с вынесением приговора состоялось утром 16 апреля.
Кроме того, Тетерин освобожден от штрафа около 25 миллионов. Освобожденный уже покинул зал суда.
Напомним, что Тетерина начали преследовать в ноябре 2021 года. Следствие полагает, что он получил взятку в 4,5 миллиона. Статья, по которой его арестовывали еще три года назад — посредничество во взятке.
Ранее житель Свердловской области выплатил алименты детям, чтобы избежать тюрьмы.