tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Главный десантник Свердловской области освобожден от тюрьмы благодаря СВО

Главный свердловский десантник пошел на СВО и избежал тюрьмы

16 апреля 2024, 08:20
Фото: 1MI

Главный десантник Свердловской области освобожден от тюрьмы благодаря СВО

От тюремного заключения освободили главу свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина.

Освобожден он был сразу после оглашения приговора — девяти лет тюрьмы. Дело в том, что он отправился на СВО, пишет Ура.ру. Судебное заседание с вынесением приговора состоялось утром 16 апреля.

Кроме того, Тетерин освобожден от штрафа около 25 миллионов. Освобожденный уже покинул зал суда.

Напомним, что Тетерина начали преследовать в ноябре 2021 года. Следствие полагает, что он получил взятку в 4,5 миллиона. Статья, по которой его арестовывали еще три года назад — посредничество во взятке.

Ранее житель Свердловской области выплатил алименты детям, чтобы избежать тюрьмы.

Житель Березовского погиб на СВО в день рождения
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителя Свердловской области приговорили к 14 годам тюрьмы за попытку диверсии«Педофил» может выйти из свердловской тюрьмы по желанию своей «жертвы»Жителя Екатеринбурга приговорили к 11 годам тюрьмы за распространение наркотиков
#Дарья Сорокина#Происшествия#Штраф#Взятка#Тюрьма#Нарушения#Преследование#Екатеринбург#Евгений Тетерин#СВО#Миллионы
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"