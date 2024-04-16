Госкомпании воспользовались товарами и услугами от самозанятых на сумму 2,2 млрд руб

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:37
По его данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 160%. Более того, в 1,5 раза увеличилось количество заключивших договоры поставок самозанятых и достигло почти 2,9 тыс. человек, пишет газета «Известия».
Александр Исаевич отметил, что распространение преференций, которыми пользуются субъекты МСП, на самозанятых обеспечило их участие в закупках крупнейших заказчиков по 223-ФЗ. Это также помогло обеспечить существенный рост объема закупок у них.
Лидерами среди регионов по наибольшему приросту объема закупок у самозанятых стали Курская область (+504 млн рублей), Москва (+211 млн рублей), Санкт-Петербург (+92 млн рублей), Свердловская и Калининградская области (+45,6 и 39,3 млн рублей соответственно). По объему закупок у самозанятых регионами-лидерами стали Курская область (0,5 млрд рублей), Москва (0,38 млрд), Санкт-Петербург (0,13 млрд), а также Московская (0,11 млрд) и Свердловская (0,08 млрд рублей) области.
Существенный прирост объемов закупок у самозанятых отмечается в следующих сферах: вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (+660 млн рублей, более чем в 1 тыс. раз), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 млн, почти в семь раз), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 млн, в 12,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (+83,7 млн, в 2 раза), строительные и специализированные строительные работы (+74,6 млн рублей, в 4,1 раза).
Как уточнили в компании, в период с 2019 года по I квартал 2024 года крупные заказчики подписали договоры закупок в рамках 223-ФЗ с 14 тысячами самозанятых. Общая стоимость этих договоров превысила 14,7 млрд рублей, а средняя цена договора составила 546 тыс. рублей.
С 1 апреля 2020 года самозанятые участвуют в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. Данная мера поддержки для самозанятых реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.