Госкомпании воспользовались товарами и услугами от самозанятых на сумму 2,2 млрд руб

Существенный прирост объемов закупок у самозанятых отмечается в следующих сферах: вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (+660 млн рублей, более чем в 1 тыс. раз), профессиональные, научные и технические услуги (+89,2 млн, почти в семь раз), юридические и бухгалтерские услуги (+85,7 млн, в 12,5 раза), услуги в области творчества, искусства и развлечений (+83,7 млн, в 2 раза), строительные и специализированные строительные работы (+74,6 млн рублей, в 4,1 раза).