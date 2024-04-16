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Крысы кошмарят жителей многоэтажки в Нижнем Тагиле

Крысы кошмарят жителей многоэтажки в Нижнем Тагиле

16 апреля 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Жители Нижнего Тагила пожаловались на крыс, которые разгуливают по доме на улице Юности в Нижнем Тагиле.

Жители дома №22 сообщают, что в их доме наблюдается целое нашествие крыс. В УК обещают разрешить ситуацию, однако пока этого не произошло. Некоторые жильцы боятся выходить из дома, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

По словам тагильчан, грызуны довольно упитанны и чувствуют себя комфортно в их подъездах. Они отмечают, что выходить из квартир опасно. Люди боятся подойти к подъезду.

Больше всего они боятся, что может случиться вспышка какой-либо инфекции, например, бешенства.

Ранее сообщалось, что жители домов в центре Екатеринбурга годами жалуются в инстанции из-за нашествия крыс, но проблема остается.

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