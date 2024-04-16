Крысы кошмарят жителей многоэтажки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Жители дома №22 сообщают, что в их доме наблюдается целое нашествие крыс. В УК обещают разрешить ситуацию, однако пока этого не произошло. Некоторые жильцы боятся выходить из дома, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
По словам тагильчан, грызуны довольно упитанны и чувствуют себя комфортно в их подъездах. Они отмечают, что выходить из квартир опасно. Люди боятся подойти к подъезду.
Больше всего они боятся, что может случиться вспышка какой-либо инфекции, например, бешенства.
Ранее сообщалось, что жители домов в центре Екатеринбурга годами жалуются в инстанции из-за нашествия крыс, но проблема остается.