Мать умершей девочки в Екатеринбурге рассказала свою версию ее смерти

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По словам мамы, у девочки была эпилепсия и она принимала лекарства. В связи с этим ей нельзя было употреблять алкогольные напитки, и школьница об этом знала. Поэтому семья не верит в то, что она могла пить пиво, пишет Е1.
При этом мать не обвиняет кого-то в смерти дочери. По ее предположению, девочка могла забыть принять нужные лекарства, поэтому когда у нее случился приступ, она задохнулась подушкой. Женщина воспитывала дочь одна. Кроме нее, у екатеринбурженки есть еще младший сын. По ее словам, мальчик еще не осознал, что сестра скончалась.
Также известно, что погибшая встречалась с мальчиком, который не нравился ее соседям. По словам одной из соседок, молодой человек курит и нецензурно ругается, а также не пропускает вперед женщину.
Также соседи сказали, что семья, в которой умерла девочка, очень тихая, никаких скандалов и криков они никогда не устраивали.
Мать умершей школьницы рассказала, что ей тоже не понравился ее парень, так как с тех пор, как они стали встречаться, у дочери испортилось поведение и она стала поздно приходить домой.
17 апреля 2024 года состоится прощание с подростком.
Напомним, девочка ночевала в гостях у своей подруги. Утром 14 апреля подруга обнаружила ее мертвой.