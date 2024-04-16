Мать умершей девочки в Екатеринбурге рассказала свою версию ее смерти

При этом мать не обвиняет кого-то в смерти дочери. По ее предположению, девочка могла забыть принять нужные лекарства, поэтому когда у нее случился приступ, она задохнулась подушкой. Женщина воспитывала дочь одна. Кроме нее, у екатеринбурженки есть еще младший сын. По ее словам, мальчик еще не осознал, что сестра скончалась.