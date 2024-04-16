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Мать умершей девочки в Екатеринбурге рассказала свою версию ее смерти

Мать умершей девочки в Екатеринбурге рассказала свою версию ее смерти

16 апреля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Мать умершей 15-летней школьницы в гостях у подруги в Екатеринбурге рассказала, из-за чего могла скончаться ее дочь.

По словам мамы, у девочки была эпилепсия и она принимала лекарства. В связи с этим ей нельзя было употреблять алкогольные напитки, и школьница об этом знала. Поэтому семья не верит в то, что она могла пить пиво, пишет Е1.

При этом мать не обвиняет кого-то в смерти дочери. По ее предположению, девочка могла забыть принять нужные лекарства, поэтому когда у нее случился приступ, она задохнулась подушкой. Женщина воспитывала дочь одна. Кроме нее, у екатеринбурженки есть еще младший сын. По ее словам, мальчик еще не осознал, что сестра скончалась.

Также известно, что погибшая встречалась с мальчиком, который не нравился ее соседям. По словам одной из соседок, молодой человек курит и нецензурно ругается, а также не пропускает вперед женщину.

Также соседи сказали, что семья, в которой умерла девочка, очень тихая, никаких скандалов и криков они никогда не устраивали.

Мать умершей школьницы рассказала, что ей тоже не понравился ее парень, так как с тех пор, как они стали встречаться, у дочери испортилось поведение и она стала поздно приходить домой.

17 апреля 2024 года состоится прощание с подростком.

Напомним, девочка ночевала в гостях у своей подруги. Утром 14 апреля подруга обнаружила ее мертвой.

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