Медали всех достоинств взяли тагильские борцы на всероссийских соревнованиях

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Соревнования были посвящены памяти Николая Шмакова и состоялись с 12 по 14 апреля 2024 года. Побороться за победу в Нижний Тагил съехались более 200 спортсменов со всей России. На ковер выходили юноши до 18 лет.
Отличились воспитанники спортшколы №3 имени А. А. Лопатина. На высшую ступень пьедестала взошли Амир Мамадкулов, Арсений Вяткин и Гусейн Исмаилов. Немного уступил сопернику и завоевал серебряную медаль Глеб Фирулев. Бронза досталась Николаю Катасонову.
Кроме того, яркую победу одержал и воспитанник СШОР «Уралец» Мухаммадаюб Саидшоев. Его тренирует Анвар Загитов.
Ранее незрячие тагильчане завоевали золотую и серебряную медаль на соревнованиях по дзюдо, которые проходили в Сочи.