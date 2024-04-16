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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Борцы из Нижнего Тагила стали победителями всероссийских соревнований

Медали всех достоинств взяли тагильские борцы на всероссийских соревнованиях

16 апреля 2024, 13:20
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Борцы из Нижнего Тагила стали победителями всероссийских соревнований

Отличные результаты показали юные спортсмены из Нижнего Тагила на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Они смогли завоевать медали всех достоинств.

Соревнования были посвящены памяти Николая Шмакова и состоялись с 12 по 14 апреля 2024 года. Побороться за победу в Нижний Тагил съехались более 200 спортсменов со всей России. На ковер выходили юноши до 18 лет.

Отличились воспитанники спортшколы №3 имени А. А. Лопатина. На высшую ступень пьедестала взошли Амир Мамадкулов, Арсений Вяткин и Гусейн Исмаилов. Немного уступил сопернику и завоевал серебряную медаль Глеб Фирулев. Бронза досталась Николаю Катасонову.

Кроме того, яркую победу одержал и воспитанник СШОР «Уралец» Мухаммадаюб Саидшоев. Его тренирует Анвар Загитов.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Ранее незрячие тагильчане завоевали золотую и серебряную медаль на соревнованиях по дзюдо, которые проходили в Сочи.

Юные тагильские борцы взяли золото и серебро на всероссийском турнире
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