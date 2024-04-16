Митрофановское кладбище в Челябинске оказалось затоплено

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Памятники, венки и ограды оказались затоплены. Местные жители беспокоятся, что в результате потопа могут быть повреждены могилы, пишет «ФедералПресс».
Также горожаны боятся, что воды с кладбища окажутся в источнике питьевой воды. При этом в администрации Челябинска сообщили, что по этому поводу волноваться не стоит, так как вся вода после оттаивания уйдет в землю.
Напомним, в Екатеринбурге существует угроза затопления садовых участков из-за загрязненной Широкой Речки, где вода вышла из берегов. В водоем сбрасывают строительный мусор.