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Митрофановское кладбище в Челябинске оказалось затоплено

Митрофановское кладбище в Челябинске оказалось затоплено

16 апреля 2024, 10:59
Фото: Группа ВКонтакте «Подслушано Советский район АМЗ Челябинск Шершни»
В Челябинске оказалось под водой Митрофановское кладбище.

Памятники, венки и ограды оказались затоплены. Местные жители беспокоятся, что в результате потопа могут быть повреждены могилы, пишет «ФедералПресс».

Также горожаны боятся, что воды с кладбища окажутся в источнике питьевой воды. При этом в администрации Челябинска сообщили, что по этому поводу волноваться не стоит, так как вся вода после оттаивания уйдет в землю.

Напомним, в Екатеринбурге существует угроза затопления садовых участков из-за загрязненной Широкой Речки, где вода вышла из берегов. В водоем сбрасывают строительный мусор.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Челябинск#Кладбище#ЧП#Потоп#Затопление#Памятники#Могилы#18+#Екатеринбург#Горожане#Инцидент#Местные жители
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