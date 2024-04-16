tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом соседям в ЖК «Das Haus»

Неадекват с ножом угрожал соседям в екатеринбургском ЖК «Das Haus»

16 апреля 2024, 10:06
Фото: тг-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге мужчина угрожал ножом соседям в ЖК «Das Haus»

В Екатеринбурге пьяный мужчина с ножом в руках разгуливал по подъезду многоэтажки. Полиция на вызов соседей так и не приехала.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 апреля. Мужчина разгуливал по подъезду с ножом в руке, утихомиривать его пришлось охране, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».

Днем жильца ЖК «Das Haus» видели на улице во дворе, где он гулял с ребенком. Вечером мужчина, перебрав с алкоголем, взял в руки кухонный нож и вышел в подъезд.

Видео: тг-канал «Злой Екатеринбург»

На видео охранники уговаривают мужчину положить нож и предупреждают, что в противном случае у него будут большие проблемы. На место происшествия была вызвана полиция, однако она, как сообщается, на вызов так и не приехала. Пьяный мужчина в итоге удалился к себе в квартиру и больше не показывался.

В Екатеринбурге изрезанная ножом девушка объяснила действия преступника плохим настроением.

В Екатеринбурге женщина воткнула нож в мужа, который ее испугал
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге девочка с нервным срывом бросается на сверстников с ножомНож в сердце и муки совести: в Артинском районе осуждена женщина за убийство приятеляДогнал и вонзил нож в шею: тагильчанин отправится в колонию за жестокое убийство
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Нож#Угроза#Видео#18+#Екатеринбург
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"