Неадекват с ножом угрожал соседям в екатеринбургском ЖК «Das Haus»

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Инцидент произошел в ночь на вторник, 16 апреля. Мужчина разгуливал по подъезду с ножом в руке, утихомиривать его пришлось охране, сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург».
Днем жильца ЖК «Das Haus» видели на улице во дворе, где он гулял с ребенком. Вечером мужчина, перебрав с алкоголем, взял в руки кухонный нож и вышел в подъезд.
На видео охранники уговаривают мужчину положить нож и предупреждают, что в противном случае у него будут большие проблемы. На место происшествия была вызвана полиция, однако она, как сообщается, на вызов так и не приехала. Пьяный мужчина в итоге удалился к себе в квартиру и больше не показывался.
В Екатеринбурге изрезанная ножом девушка объяснила действия преступника плохим настроением.