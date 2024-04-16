Неадекват с ножом угрожал соседям в екатеринбургском ЖК «Das Haus»

На видео охранники уговаривают мужчину положить нож и предупреждают, что в противном случае у него будут большие проблемы. На место происшествия была вызвана полиция, однако она, как сообщается, на вызов так и не приехала. Пьяный мужчина в итоге удалился к себе в квартиру и больше не показывался.