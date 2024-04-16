Оренбургская область: подтоплено 14 409 жилых домов

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По информации, приведенной в статье, подтопления произошли в 197 населенных пунктах и 65 дачных обществах. Всего затронуто 14 960 жилых домов, из которых 14 409 находятся в Оренбургской области, 181 — в Самарской и 305 — в Курганской области, пишет RT.
Также сообщается о том, что пострадали 27 688 участков садовых земель, а также 102 мостика и 79 участков автомобильных дорог, которые расположены в низинных районах и подвержены риску затопления.