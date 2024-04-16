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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:51

Оренбургская область: подтоплено 14 409 жилых домов

16 апреля 2024, 07:49
По данным, число загородных домов, затопленных из-за весеннего наводнения, значительно снизилось и составило около 15 тысяч.

По информации, приведенной в статье, подтопления произошли в 197 населенных пунктах и 65 дачных обществах. Всего затронуто 14 960 жилых домов, из которых 14 409 находятся в Оренбургской области, 181 — в Самарской и 305 — в Курганской области, пишет RT.

Также сообщается о том, что пострадали 27 688 участков садовых земель, а также 102 мостика и 79 участков автомобильных дорог, которые расположены в низинных районах и подвержены риску затопления.

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