Оренбургская область: подтоплено 14 409 жилых домов

По информации, приведенной в статье, подтопления произошли в 197 населенных пунктах и 65 дачных обществах. Всего затронуто 14 960 жилых домов, из которых 14 409 находятся в Оренбургской области, 181 — в Самарской и 305 — в Курганской области, пишет RT.