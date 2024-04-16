Пахучий агрокомплекс, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, крысы и идеальный отпуск

Тагильчане назвали место, где они хотели бы отдохнуть в этом году. Для 25% горожан — это море. В большинстве своем люди хотели бы выехать на российские морские курорты — в Крым и Краснодарский край. Еще 16% уверены, что заслуженный отпуск лучше всего проводить в родном городе. А 12% тагильчан голосуют за активный отдых на даче.