Пахучий агрокомплекс, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, крысы и идеальный отпуск

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Агрокомплекс «Горноуральский» ждет еще одна выездная проверка. Специалисты Россельхознадзора в марте уже выезжали на место после жалоб жителей о сливе навоза в чистое поле, однако из-за низких температур пробы не брали. Теперь пробы все же возьмут. Если факты подтвердятся, то свинокомплексу может быть выдано предписание об устранении нарушений.
В Нижнем Тагиле примерно в середине мая начнется капитальный ремонт улицы Пархоменко. Это загруженная улица, ежедневно по ней проезжают тысячи машин. И ямочный ремонт, которым до сих пор обходились городские власти, теперь перестал помогать. Дорожное покрытие будет капитально обновлено, пообещали в мэрии.
В одном из домов на улице Юности в Нижнем Тагиле жильцов кошмарят крысы. Люди называют это настоящим нашествием. Опасные грызуны чувствуют себя вполне комфортно: они сидят в подъездах, так что жители попросту боятся выйти из своих квартир. В управляющей компании пока кормят тагильчан обещаниями.
Страшное преступление 17-летней давности раскрыли правоохранители в Нижнем Тагиле. речь идет об изнасиловании и убийстве девушки на проспекте Ленина. Поймать преступника очень долго не удавалось, однако в итоге серия экспертиз вывела на его след.
Тагильчане назвали место, где они хотели бы отдохнуть в этом году. Для 25% горожан — это море. В большинстве своем люди хотели бы выехать на российские морские курорты — в Крым и Краснодарский край. Еще 16% уверены, что заслуженный отпуск лучше всего проводить в родном городе. А 12% тагильчан голосуют за активный отдых на даче.