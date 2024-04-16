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Пожар в частном доме в Тюмени чуть не стал массовым

Пожар в частном доме в Тюмени чуть не стал массовым

16 апреля 2024, 09:59
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
В Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице 9 января. Происшествие случилось 16 апреля 2024 года.

Дым, поднимавшийся над горевшим домом, заметили прохожие. Вскоре к месту ЧП приехали сотрудники экстренной службы.

К тому моменты, когда прибыли пожарные, огонь перескочил на крышу соседнего жилого здания, однако специалисты вовремя сумели остановить распространение пожара, рассказали в пресс-службе МЧС Тюменской области.

После локализации возгорания спасатели приступили к проливке. В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, 15 апреля 2024 года в селе под Нижним Тагилом произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибло трое человек.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Возгорание#Тюмень#ЧП#Жилой дом#Тушение#Ликвидация#18+#Екатеринбург#МЧС#Инцидент
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