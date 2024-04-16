Пожар в частном доме в Тюмени чуть не стал массовым

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 09:59
Дым, поднимавшийся над горевшим домом, заметили прохожие. Вскоре к месту ЧП приехали сотрудники экстренной службы.
К тому моменты, когда прибыли пожарные, огонь перескочил на крышу соседнего жилого здания, однако специалисты вовремя сумели остановить распространение пожара, рассказали в пресс-службе МЧС Тюменской области.
После локализации возгорания спасатели приступили к проливке. В результате происшествия пострадавших нет.
Напомним, 15 апреля 2024 года в селе под Нижним Тагилом произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибло трое человек.