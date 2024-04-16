Пропавший в Нижнем Тагиле: помогите найти Александра Симакова!

В Нижнем Тагиле пропал пожилой мужчина с проблемами с памятью

16 апреля 2024 года в городе Нижний Тагил, в микрорайоне Кушва, у остановки «Кокс» пропал пожилой мужчина. Александр Анатольевич Симаков, 79 лет, имеет проблемы с памятью. Последний раз его видели около 13 часов, когда он вышел за ворота коллективного сада и бесследно исчез.