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Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

В Нижнем Тагиле пропал пожилой мужчина с проблемами с памятью

Пропавший в Нижнем Тагиле: помогите найти Александра Симакова!

16 апреля 2024, 19:06
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пропал пожилой мужчина с проблемами с памятью

16 апреля 2024 года в городе Нижний Тагил, в микрорайоне Кушва, у остановки «Кокс» пропал пожилой мужчина. Александр Анатольевич Симаков, 79 лет, имеет проблемы с памятью. Последний раз его видели около 13 часов, когда он вышел за ворота коллективного сада и бесследно исчез.

Александр Анатольевич Симаков — пожилой мужчина, который нуждается в помощи. Редакция TagilCity.ru обращается ко всем, кто был 16 апреля рядом с микрорайоном Кушва или в прилегающих к нему районах. Вы могли видеть этого человека.

Симаков — человек с седыми короткими волосами, одетый в темно-зеленую куртку с мехом. Он сильный и выносливый, поэтому мог уйти далеко от места своего исчезновения.

Отряды «ЛизаАлерт» и «Скорпион», которые действуют в Нижнем Тагиле, ищут Александра Симакова. Они нуждаются в любой информации, которая может помочь им в поисках. Каждая деталь имеет значение.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт»
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