Пропавший в Нижнем Тагиле: помогите найти Александра Симакова!

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Александр Анатольевич Симаков — пожилой мужчина, который нуждается в помощи. Редакция TagilCity.ru обращается ко всем, кто был 16 апреля рядом с микрорайоном Кушва или в прилегающих к нему районах. Вы могли видеть этого человека.
Симаков — человек с седыми короткими волосами, одетый в темно-зеленую куртку с мехом. Он сильный и выносливый, поэтому мог уйти далеко от места своего исчезновения.
Отряды «ЛизаАлерт» и «Скорпион», которые действуют в Нижнем Тагиле, ищут Александра Симакова. Они нуждаются в любой информации, которая может помочь им в поисках. Каждая деталь имеет значение.