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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Новоуральске на пожаре погиб семилетний мальчик

Семилетний ребенок сгорел во время пожара в Новоуральске

16 апреля 2024, 12:49
Фото: тг-канал «Газета „Нейва. Новоуральск“

В Новоуральске на пожаре погиб семилетний мальчик

Пожар, в котором погиб маленький ребенок, случился в СНТ «Восход-2» Новоуральска.

Трагедия произошла в Новоуральске в понедельник, 15 апреля. Загорелся частный дом, который находится на территории СНТ «Восход-2», пишет газета «Нейва».

Дом был полностью уничтожен на площади в 100 кв. м. При разборе завалов спасатели обнаружили тело семилетнего ребенка. На месте работают дознаватели, которым предстоит установить причины случившегося.

Накануне в Невьянске под лед провалился житель Екатеринбурга. Спасти его не смогли.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Спасатели#Новоуральск#Сгорел#18+#Екатеринбург#Тело ребенка
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