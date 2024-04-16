Семилетний ребенок сгорел во время пожара в Новоуральске

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:51
Трагедия произошла в Новоуральске в понедельник, 15 апреля. Загорелся частный дом, который находится на территории СНТ «Восход-2», пишет газета «Нейва».
Дом был полностью уничтожен на площади в 100 кв. м. При разборе завалов спасатели обнаружили тело семилетнего ребенка. На месте работают дознаватели, которым предстоит установить причины случившегося.
Накануне в Невьянске под лед провалился житель Екатеринбурга. Спасти его не смогли.