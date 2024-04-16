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В Екатеринбурге семья погибшего вахтовика просит помощи у главы СК

Семья погибшего в Нефтеюганске вахтовика из Екатеринбурга попросила помощи у главы СК

16 апреля 2024, 15:34
Фото: «КП — Екатеринбург"/Елена Фефелова

В Екатеринбурге семья погибшего вахтовика просит помощи у главы СК

Родные екатеринбуржца Никиты Фефелова, который погиб в Нефтеюганске во время вахты, уверены, что его смерть хотят замять. Они попросили вмешаться в дело главу СК РФ Александра Бастрыкина.

Мать погибшего юноши написала обращение к Бастрыкину, так как не согласна со статьей «Причинение смерти по неосторожности», по которой расследуют гибель ее сына, передает «КП — Екатеринбург».

Напомним, что 23-летний молодой человек погиб в ноябре 2023 года во время несчастного случая с вездеходом, который провалился в ледяную воду. Техника принадлежала компании в ХМАО, которая занималась геологоразведкой и укладкой труб. В роковой день Никита вместе с напарником выехал в район Правдинского месторождения. Вездеход ушел под воду. Оба сотрудника выбрались, однако Никита впоследствии скончался. В качестве причины смерти стоит «травматическая асфиксия».

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Елена Фефелова обвиняет в смерти сына тракториста, который был с ним в тот день. По их мнению, он нарушил правила охраны труда, в результате чего и произошел несчастный случай. Однако следствие затягивается, а Нефтеюганский межрайонный отдел СУ СК отказывается менять статью обвинения.

В своем обращении к Бастрыкину родные Никиты Фефелова выразили опасение, что виновные могут уйти от наказания.

В Екатеринбурге сотрудник предприятия лишился работоспособности из-за производственной травмы и получил 5 млн рублей компенсации.

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#Дарья Бобровицкая#ХМАО#Обращение#Нарушения#СК РФ#Гибель человека#Охрана труда#Екатеринбург
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