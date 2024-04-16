Семья погибшего в Нефтеюганске вахтовика из Екатеринбурга попросила помощи у главы СК

Напомним, что 23-летний молодой человек погиб в ноябре 2023 года во время несчастного случая с вездеходом, который провалился в ледяную воду. Техника принадлежала компании в ХМАО, которая занималась геологоразведкой и укладкой труб. В роковой день Никита вместе с напарником выехал в район Правдинского месторождения. Вездеход ушел под воду. Оба сотрудника выбрались, однако Никита впоследствии скончался. В качестве причины смерти стоит «травматическая асфиксия».