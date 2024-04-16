Школьница в Екатеринбурге погибла при странных обстоятельствах

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Родители девочки находились за границей на отдыхе, а с ней находился ее старший брат, приехавший для присмотра за сестрой из другой области, пишет Ура.ру.
Подросток ушла в ванную, откуда на протяжении часа не выходила. Брат, забеспокоившись, вскрыл дверь и увидел ее в ванне, наполненной водой.
Приехавшие медики не смогли ее спасти. Известно, что незадолго до смерти школьница упала в ванной и получила травму головы. По какой причине умерла подросток — сейчас выясняют специалисты.
Напомним, 11 апреля 2024 года в Ирбите 11-летний мальчик погиб из-за того, что его придавило бетонным блоком.