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Школьница в Екатеринбурге погибла при странных обстоятельствах

Школьница в Екатеринбурге погибла при странных обстоятельствах

16 апреля 2024, 07:26
Фото: 1MI
13-летняя девочка из Екатеринбурга найдена мертвой 15 апреля 2024 года.

Родители девочки находились за границей на отдыхе, а с ней находился ее старший брат, приехавший для присмотра за сестрой из другой области, пишет Ура.ру.

Подросток ушла в ванную, откуда на протяжении часа не выходила. Брат, забеспокоившись, вскрыл дверь и увидел ее в ванне, наполненной водой.

Приехавшие медики не смогли ее спасти. Известно, что незадолго до смерти школьница упала в ванной и получила травму головы. По какой причине умерла подросток — сейчас выясняют специалисты.

Напомним, 11 апреля 2024 года в Ирбите 11-летний мальчик погиб из-за того, что его придавило бетонным блоком.

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