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Published Сегодня, 13:25

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Updated Сегодня, 13:27

Против Ивлеевой возбуждено дело о дискредитации армии

Штраф грозит Насте Ивлеевой за дискредитацию армии РФ

16 апреля 2024, 13:25
Фото: 1MI

Против Ивлеевой возбуждено дело о дискредитации армии

В России возбудили дело о дискредитации российской армии против блогера Насти Ивлеевой, которую преследуют неприятности после «Голой вечеринки».

Документ о появлении дела против Анастасии появился на сайте Тверского районного суда Москвы. Ей грозит штраф, отмечают «РИА Новости».

Напомним, что жизненные трудности происходят как у организатора «Голой вечеринки» Насти Ивлеевой, так и у участников той встречи. У некоторых из артистов отменяются концерты, их вырезают из фильмов.

Сама Настя извинялась за вечеринку, после чего стала редко появляться в соцсетях.

Ранее сообщалось, что рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился на службу в армию. Незадолго до этого он поучаствовал в той самой «Голой вечеринке».

Стало известно о переменах в жизни Анастасии Ивлеевой после «голой» вечеринки
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