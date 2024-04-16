Штраф грозит Насте Ивлеевой за дискредитацию армии РФ

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Документ о появлении дела против Анастасии появился на сайте Тверского районного суда Москвы. Ей грозит штраф, отмечают «РИА Новости».
Напомним, что жизненные трудности происходят как у организатора «Голой вечеринки» Насти Ивлеевой, так и у участников той встречи. У некоторых из артистов отменяются концерты, их вырезают из фильмов.
Сама Настя извинялась за вечеринку, после чего стала редко появляться в соцсетях.
Ранее сообщалось, что рэпер Vacio из Екатеринбурга отправился на службу в армию. Незадолго до этого он поучаствовал в той самой «Голой вечеринке».