Siemens хочет взыскать с «Уральских локомотивов» «Синары» более 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Компания, выпускающая «Ласточек», а также другие электропоезда и электровозы, входит в группу «Синара». Ранее это было совместное предприятие «Синары» и Siemens. Сейчас, по открытым данным, учредителем производителя электропоездов является холдинг Ural Locomotives, зарегистрированный в нидерландской Гааге и принадлежащий Sinara Group.
Один из исков к ООО «Уральские локомотивы» содержит требование о взыскании задолженности по договору поставки в размере 1,152 миллиарда рублей. Ближайшее заседание назначено на 29 мая. Оно будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.
Еще одно дело, рассматриваемое арбитражным судьей Свердловской области, содержит требование к ООО «Уральские локомотивы» в размере 105,4 миллиона рублей.
В рамках этого же производства судья принял встречный иск уже к Siemens от компании «Синары» на 312,2 миллиона рублей. Этим иском уральское предприятие хочет признать недействительным односторонний отказ от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования, а также намерено обязать истца исполнить договор поставки и взыскать неустойку за просрочку поставки. Заседание пройдет 3 мая в Москве.
Помимо этого свердловский судья Илья Достовалов в июне 2024 года рассмотрит иск в отношении «Уральский локомотивов» от Siemens о задолженности по договору поставки. Сумма превышает миллиард и составляет 1, 014 миллиарда рублей. Его рассмотрят 24 июня этого года.
ООО «Уральские локомотивы» располагается в Верхней Пышме Свердловской области. Генеральным директором является Олег Спаи. По открытым данным, в 2021 году выручка компании составила 40 миллиардов рублей, а прибыль — 1,7 миллиарда рублей. Это ниже, чем годом ранее.