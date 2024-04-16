Siemens хочет взыскать с «Уральских локомотивов» «Синары» более 2 млрд рублей

В рамках этого же производства судья принял встречный иск уже к Siemens от компании «Синары» на 312,2 миллиона рублей. Этим иском уральское предприятие хочет признать недействительным односторонний отказ от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования, а также намерено обязать истца исполнить договор поставки и взыскать неустойку за просрочку поставки. Заседание пройдет 3 мая в Москве.