tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

Siemens хочет взыскать с «Уральских локомотивов» «Синары» более 2 млрд рублей

Siemens хочет взыскать с «Уральских локомотивов» «Синары» более 2 млрд рублей

16 апреля 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
ООО «Сименс Мобильность», дочерняя компания немецкой Siemens, хочет взыскать с ООО «Уральские локомотивы» более 2 миллиардов рублей в судебном порядке. По каким причинам — разбирался TagilCity.ru.

Компания, выпускающая «Ласточек», а также другие электропоезда и электровозы, входит в группу «Синара». Ранее это было совместное предприятие «Синары» и Siemens. Сейчас, по открытым данным, учредителем производителя электропоездов является холдинг Ural Locomotives, зарегистрированный в нидерландской Гааге и принадлежащий Sinara Group.

Один из исков к ООО «Уральские локомотивы» содержит требование о взыскании задолженности по договору поставки в размере 1,152 миллиарда рублей. Ближайшее заседание назначено на 29 мая. Оно будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.

Фото: Изображение Midjourney

Еще одно дело, рассматриваемое арбитражным судьей Свердловской области, содержит требование к ООО «Уральские локомотивы» в размере 105,4 миллиона рублей.

В рамках этого же производства судья принял встречный иск уже к Siemens от компании «Синары» на 312,2 миллиона рублей. Этим иском уральское предприятие хочет признать недействительным односторонний отказ от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования, а также намерено обязать истца исполнить договор поставки и взыскать неустойку за просрочку поставки. Заседание пройдет 3 мая в Москве.

Фото: Изображение Midjourney

Помимо этого свердловский судья Илья Достовалов в июне 2024 года рассмотрит иск в отношении «Уральский локомотивов» от Siemens о задолженности по договору поставки. Сумма превышает миллиард и составляет 1, 014 миллиарда рублей. Его рассмотрят 24 июня этого года.

ООО «Уральские локомотивы» располагается в Верхней Пышме Свердловской области. Генеральным директором является Олег Спаи. По открытым данным, в 2021 году выручка компании составила 40 миллиардов рублей, а прибыль — 1,7 миллиарда рублей. Это ниже, чем годом ранее.

Читайте также:
На вменяемость проверят нападавшего на девушек одинокого студента из ЕкатеринбургаБанкротящиеся хлебзавод и торговая компания: главные арбитражные дела за февральГромкие суды, крупный пожар, новый тест и десятки вакансий
#Юлия Мамонтова#Эксклюзив#Свердловская область#Суд#Москва#Верхняя Пышма#Арбитражный суд#Поставка#Ласточка#Локомотив#Пышма#Екатеринбург#Группа Синара
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"