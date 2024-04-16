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В Екатеринбурга пьяный водитель сбил на тротуаре двух дорожных рабочих

Снес на тротуаре: в Екатеринбурге дорожник погиб под колесами пьяного водителя

16 апреля 2024, 08:46
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурга пьяный водитель сбил на тротуаре двух дорожных рабочих

В Екатеринбурге в результате ДТП на улице Механизаторов погиб человек. Пьяный лихач сбил его прямо на тротуаре.

В столице Среднего Урала один дорожный рабочий пострадал, а другой погиб, получив несовместимые с жизнью травмы из-за наезда автомобиля, сообщает ГИБДД Свердловской области.

На улице Механизаторов 19-летний нетрезвый юноша наехал на дорожников, управляя автомобилем ВАЗ, а затем врезался в погрузчик. Мужчины 47 и 35 лет получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии более молодой рабочий скончался.

Выехавшие на место ДТП автоинспекторы установили, что у молодого человека не было водительских прав, а в крови у него содержался алкоголь.

Против лихача возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, наказанию будет подвергнута и компания, проводившая дорожные работы, так как место не было соответствующим образом огорожено, отсутствовали дорожные знаки.

Ранее в Екатеринбурге два автомобиля столкнулись лоб в лоб, пострадали два человека.

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