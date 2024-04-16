Снес на тротуаре: в Екатеринбурге дорожник погиб под колесами пьяного водителя

На улице Механизаторов 19-летний нетрезвый юноша наехал на дорожников, управляя автомобилем ВАЗ, а затем врезался в погрузчик. Мужчины 47 и 35 лет получили травмы и были госпитализированы. Впоследствии более молодой рабочий скончался.