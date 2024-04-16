Сосед с ножом напал на жителей ЖК в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Местные жители рассказали, что сперва он спокойно гулял с ребенком, пишет «Урал Мэш». После этого, в лифте, он набросился на соседей с ножом.
Чтобы угомонить мужчину, прибежали охранники ЖК. В результате тот спрятался в квартире. Жильцы рассказали, что правоохранители на вызов не прибыли.
Ранее сообщалось, что в Сысерти местный житель воткнул нож в шею своей девушке. Сделав это, он сбежал. Ссора между парой произошла из-за соседки.