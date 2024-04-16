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Сосед с ножом напал на жителей ЖК в Екатеринбурге

Сосед с ножом напал на жителей ЖК в Екатеринбурге

16 апреля 2024, 08:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сосед вооружился ножом и напал на жильцов в ЖК Das Haus.

Местные жители рассказали, что сперва он спокойно гулял с ребенком, пишет «Урал Мэш». После этого, в лифте, он набросился на соседей с ножом.

Чтобы угомонить мужчину, прибежали охранники ЖК. В результате тот спрятался в квартире. Жильцы рассказали, что правоохранители на вызов не прибыли.

Ранее сообщалось, что в Сысерти местный житель воткнул нож в шею своей девушке. Сделав это, он сбежал. Ссора между парой произошла из-за соседки.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Полиция#Нож#Криминал#Нападение#Сосед#18+#Екатеринбург#ЖК#Охранники
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